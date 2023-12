Carabinieri, Triste Vigilia di Natale: Addio al Maresciallo Luciano Cesaroni

Nel giorno della vigilia di Natale, la comunità di Carrù ha perso una delle sue figure più emblematiche. Luciano Cesaroni, maresciallo dei Carabinieri e cittadino onorario del paese, è venuto a mancare all’età di 52 anni, dopo una lunga lotta contro una grave malattia. Il suo decesso è avvenuto nell’ospedale di Orbassano, dove era ricoverato.

Nato a Roma, Cesaroni si era trasferito a Carrù molti anni fa, dove aveva assunto l’incarico di comandante della locale stazione dei Carabinieri. In questa veste, ha guadagnato il rispetto e l’ammirazione dei cittadini, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. Era noto per la sua disponibilità al dialogo e al confronto, sempre pronto a offrire il suo sostegno e la sua guida.

Nel 2014, in riconoscimento del suo impegno e del suo contributo alla vita del paese, il Comune di Carrù gli conferì la cittadinanza onoraria. Oltre al suo servizio professionale, Cesaroni era anche un appassionato sportivo e motociclista, caratteristiche che riflettevano il suo spirito combattivo e proattivo, specialmente nel suo approccio alla malattia.

Lascia la moglie Cristina, sposata lo scorso giugno, e due figli, Stefano e Federica, la madre Tina, la sorella Cristina, oltre che da numerosi amici e parenti che lo hanno conosciuto e amato.

Il Commosso Addio

I funerali di Luciano Cesaroni si terranno giovedì 28 dicembre alle ore 15, presso la Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta a Carrù. Successivamente, sarà accolto nel Tempio crematorio di Magliano Alpi. La famiglia ha espresso il desiderio che eventuali offerte vengano devolute all’IRCCS di Candiolo.

In sua memoria, mercoledì alle 20.30 si terrà una veglia di preghiera a Carrù, un’occasione per la comunità di riunirsi e ricordare un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di molti. Cesaroni sarà ricordato non solo come un maresciallo devoto al suo dovere, ma anche come un uomo di grande umanità, coraggio e spirito di servizio.

