Carabinieri travolti da un un auto durante i rilievi di un incidente

Ieri mattina alle 6.15 nei pressi del distributore Tamoil di San Leonardo, un incidente stradale ha coinvolto una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Maniago. In seguito a una serie di eventi sfortunati, uno dei militari è rimasto ferito ma è stato fortunatamente trasportato in ospedale senza essere in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato mentre i due carabinieri stavano effettuando rilievi su un precedente sinistro stradale. La scena era già complessa, con una vettura uscita fuori strada. I militari erano appena arrivati sul luogo per documentare l’evento e garantire la sicurezza stradale quando, all’improvviso, la loro auto di servizio è stata tamponata violentemente da un veicolo che procedeva a notevole velocità.

Uno dei carabinieri, al momento dell’impatto, è rimasto ferito e ha richiesto assistenza medica immediata. Fortunatamente, le sue condizioni non sono state giudicate critiche, ed è stato trasportato in ospedale a Pordenone, ma cosciente e non in pericolo di vita. Dall’altro lato, la sua collega ha riportato solo ferite leggere e ha scelto di non richiedere cure mediche supplementari.

Il caso è stato subito preso in carico dagli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno iniziato ad indagare sulle circostanze dell’incidente. Al momento, sembra che la velocità e la mancanza di attenzione siano state le cause principali dell’impatto, ma le indagini sono ancora in corso.

Data la gravità dell’incidente e la necessità di fornire immediatamente assistenza medica, la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul luogo un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito il decollo dell’elicottero, rendendo essenziale un rapido intervento delle unità di soccorso terrestri.

