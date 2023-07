Carabinieri, schianto tra la scorta di La Russa e un camion dei vigili del fuoco

Un’auto della scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa, che non era a bordo, si è scontrata con un mezzo dei Vigili del Fuoco a Milano questa mattina. E’ successo poco prima delle 10.20 all’incrocio tra via Castel Morrone e via Gustavo Modena, mentre entrambi i veicoli procedevano con i lampeggianti accessi. Tra i carabinieri della scorta e i vigili del fuoco ci sono stati tre feriti (due codici verdi e un giallo). Sull’accaduto sono in corso accertamenti della Polizia locale.

I contusi sarebbero tutti uomini della scorta – tre carabinieri 40enni -, ma fortunatamente nessuno di loro è in condizioni gravi.

La Dinamica

Secondo le prime informazioni, il camion dei pompieri era in emergenza – quindi con sirene e lampeggianti accese – perché diretto su un intervento.

Da capire se il Suv della scorta abbia rispettato il semaforo e se anche il loro mezzo viaggiasse in emergenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica del 118, oltre agli agenti della polizia locale. Proprio ai ghisa sono stati affidati i rilievi, che dovranno fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!