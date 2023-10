Carabinieri in Lutto: Morto il Luogotenente Walter Proia

Nelle principali inchieste che hanno scosso la città di Cagliari e l’intera regione sarda, si è sempre abituati a vedere i volti delle vittime, dei magistrati e degli ufficiali che hanno guidato le indagini. Tuttavia, oggi dobbiamo piangere la perdita di un investigatore, uno di quegli uomini e donne coraggiosi che lavorano silenziosamente dietro le quinte per assicurare giustizia, arrestare i colpevoli dei crimini più gravi e riportare a casa gli ostaggi. Il luogotenente Walter Proia è stato uno di loro, ed è scomparso all’età di 59 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Nato a Roma, Walter Proia si era trapiantato in Sardegna sin dall’inizio della sua carriera nelle forze dell’ordine. Da giovane, entrò nel Nucleo Operativo di Nuoro, dove dedicò la sua vita a indagini riguardanti sequestri di persona e omicidi, spesso in collaborazione con altri militari altamente esperti. Il suo nome è legato a diverse inchieste di risonanza, tra cui il sequestro di Ferruccio Checchi e di Giuseppe Vinci, ma anche l’indagine che ruotò attorno al tragico rapimento di Silvia Melis, un caso che ha scosso l’opinione pubblica per la sua durata prolungata e il dramma vissuto dalla giovane vittima, che rimase nelle mani dei sequestratori per oltre otto mesi.

Walter Proia ha lavorato fianco a fianco con magistrati di spicco nell’ambito dell’Antimafia sarda, tra cui nomi come Mauro Mura, Gilberto Ganassi, Danilo Tronci, Rita Cariello, Rossana Allieri e molti altri investigatori. La sua dedizione al dovere e la passione per la giustizia lo hanno portato a seguire da vicino anche le indagini sulle faide di Orune e Oliena.

Negli ultimi anni, Proia si era trasferito a Cagliari, assegnato al Nucleo Informativo dell’Arma dei Carabinieri, dove continuava a collaborare attivamente con i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. La sua esperienza e il suo impegno erano un pilastro fondamentale per la lotta contro il crimine organizzato nell’isola.

La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo la comunità delle forze dell’ordine, ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di condividere il proprio cammino professionale e personale con lui. Numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza sono giunti ai familiari e agli amici di Walter Proia da parte di colleghi, superiori e quanti hanno avuto l’onore di conoscere un uomo che ha dedicato la sua vita a combattere il crimine e a garantire che la giustizia trionfasse.

I funerali dell’investigatore Walter Proia saranno celebrati oggi 22 ottobre alle ore 16 nella Parrocchia della Beata Maria Gabriella in via Biasi 10 a Nuoro. Sarà un’occasione per onorare la memoria di un uomo coraggioso che ha dato tutto per il bene della comunità e della giustizia.

