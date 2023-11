Carabinieri, Generale Umberto Rocca: Un Eroe Italiano ci Lascia

L’Italia piange oggi la scomparsa di un eroe nazionale, il Generale Umberto Rocca, insignito della Medaglia d’oro al Valor Militare. La sua vita è stata segnata da un atto di coraggio eccezionale che rimarrà scolpito nella storia militare italiana.

Era il 5 giugno 1975, una giornata come tante altre, che si trasformò in una pagina memorabile nella lotta contro il terrorismo. Il Tenente Umberto Rocca, insieme al Maresciallo Rosario Cattafi, gli Appuntati Giovanni D’Alfonso e Pietro Barberis, fu protagonista di un’azione coraggiosa nei pressi della cascina Spiotta, ad Arzello, vicino Acqui Terme. Quel giorno, le loro azioni portarono alla liberazione di un noto industriale, Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato dalle Brigate Rosse.

La sparatoria, intensa e pericolosa, ha visto Rocca al centro dell’azione. Durante il confronto, una violenta esplosione lo colpì, facendogli perdere il braccio sinistro e ferendolo gravemente all’occhio. Nonostante le ferite gravi e il dolore, Rocca non si arrese. Con una determinazione che pochi possono vantare, continuò a incitare i suoi uomini e a rispondere al fuoco nemico.

La sua resilienza e il suo spirito indomito sono diventati un simbolo di coraggio e di dedizione al dovere. La storia di Rocca è una fonte di ispirazione per tutti i Carabinieri d’Italia, che vedono in lui un modello di abnegazione e spirito di sacrificio.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che hanno servito con lui e che hanno seguito il suo esempio. Il Generale Rocca non sarà mai dimenticato e il suo luminoso esempio continuerà a risplendere come un faro di coraggio e di impegno per le future generazioni di militari italiani.

Oggi, mentre rendiamo omaggio a questo eroe, ricordiamo con gratitudine il suo servizio e il suo sacrificio. Il Generale Umberto Rocca rimarrà per sempre un punto di riferimento nella storia dei Carabinieri e dell’Italia intera.

