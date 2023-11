Carabinieri, La Determinazione di Jessica Trova: Dall’Infanzia al Comando della Stazione di Montechiaro in Attesa del Suo Primo Figlio

Jessica Trova, maresciallo capo e comandante della stazione di Montechiaro, vive un momento particolarmente significativo nella sua vita professionale e personale come riportato dalla Stampa.it. Incinta dell’ottavo mese, si prepara a diventare madre mentre gestisce le responsabilità di un ruolo che richiede impegno e dedizione.

Sfide Professionali

Gestire una piccola stazione che sorveglia dieci comuni non è un compito facile, specialmente per Trova, che deve ora limitarsi a mansioni d’ufficio a causa della gravidanza. Il suo desiderio di essere sul campo e il suo impegno nei confronti della comunità riflettono la sua passione per il lavoro e il suo spirito di sacrificio. Laureata in scienze sociali, Trova è l’unica donna in provincia a ricoprire questo ruolo.

Un Sogno d’Infanzia Realizzato

La carriera di Trova nel corpo dei carabinieri è il frutto di un sogno nato quando era bambina. Ispirata da un episodio vissuto al pronto soccorso dell’ospedale di Asti, dove sua madre lavorava, decise di dedicarsi a proteggere e servire la sua comunità.

Percorso Professionale e Vita Privata

Dopo un periodo negli alpini, Trova ha proseguito la sua formazione nella scuola sottufficiali, arrivando al primo incarico in Lombardia, dove ha incontrato il suo compagno, anch’egli carabiniere. La loro vita privata è segnata da un forte legame e da un equilibrio tra i rispettivi ruoli professionali.

Accolta con Affetto a Montechiaro

A Montechiaro, Trova ha stabilito un rapporto speciale con la comunità, in particolare con gli anziani. Si dedica a proteggerli, educandoli su come difendersi dai truffatori e ascoltando le loro storie. La sua gravidanza è stata rapidamente notata dai residenti, che hanno dimostrato grande affetto e attenzione nei suoi confronti.

Prospettive Future

Trova, determinata a tornare in servizio appena possibile, prevede di portare suo figlio Michele al lavoro con lei. La sua storia è un esempio di determinazione, di dedizione al servizio pubblico e di equilibrio tra vita professionale e personale. La sua attesa e il ritorno previsto al lavoro rappresentano un modello di ispirazione per molte donne nelle forze dell’ordine e oltre.

