Crosetto: “Serve una riflessione sulle regole d’ingaggio della missione Unifil in Libano”

Sarò in Medio Oriente nei prossimi giorni e alle Nazioni Unite lunedì per parlare del futuro della missione Unifil in Libano e dei problemi legati alle regole d’ingaggio: va fatta una riflessione approfondita per valutare se queste siano effettivamente aderenti ai rischi e ai tempi che stiamo vivendo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a “SkyTg24”.

“Va fatto un ragionamento serio sulle regole d’ingaggio e valutare se siano aderenti ai rischi e ai tempi che stiamo vivendo. Se sbagli crei le condizioni perché la situazione possa esplodere. Un’escalation che preveda l’ingresso nel conflitto del Libano, ed eventualmente anche della Siria, è quello che stiamo cercando di evitare.

Questo ci impone di non commettere degli errori. Io ho posto alcuni dubbi su questa miss, ne ho parlato con i miei colleghi tedesco, francese e spagnolo. Tutti insieme dobbiamo interrogarci per dare stabilità a una zona che se esplodesse ancora di più creerebbe problemi a tutto il Mediterraneo, e non solo”, ha aggiunto.