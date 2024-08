Carabinieri, a soli 45 anni muore il Maresciallo Bitti

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La comunità garfagnina piange la scomparsa del Maresciallo Stefano Bitti, in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo. Il militare si è spento nella notte tra il 13 e il 14 agosto all’ospedale Santo Stefano di Castelnuovo Garfagnana, dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. Aveva solo 45 anni.

Originario della provincia di Ancona, Bitti era diventato un punto di riferimento per la comunità locale, dove risiedeva stabilmente da anni nella frazione Chiozza di Castiglione di Garfagnana. La sua carriera nell’Arma era iniziata nel 2002 come giovane carabiniere presso la stazione di Camporgiano, per poi proseguire con incarichi a Borgo a Mozzano e infine presso il comando compagnia di Castelnuovo.

Competenza e dedizione: il profilo professionale

Dal 2021, con il grado di maresciallo, Bitti prestava servizio nell’aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il suo impegno era caratterizzato da un elevato valore professionale e spiccate competenze nella Polizia Giudiziaria, arricchite da una Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici ed Operatore Giudiziario.

Profondo cordoglio è stato espresso dai colleghi, che ne ricordano non solo le qualità professionali e gli eccellenti risultati conseguiti, ma anche l’encomiabile senso del dovere e gli esemplari valori morali. La comunità di Chiozza, dove il Maresciallo risiedeva con la famiglia, si è stretta attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

Bitti lascia la moglie e due figli adolescenti. I funerali si terranno venerdì 16 agosto alle ore 17 presso la parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Chiozza.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI