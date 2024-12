CARABINIERE SMARRISCE PISTOLA D’ORDINANZA: AVVIATE INDAGINI INTERNE

Un delicato caso di smarrimento dell’arma di servizio coinvolge un carabiniere in forza presso la Valdichiana, innescando un’indagine interna dell’Arma dei Carabinieri. L’episodio, emerso nelle ultime ore, è attualmente oggetto di approfonditi accertamenti.

DINAMICA ANCORA DA CHIARIRE

Le circostanze precise dello smarrimento rimangono ancora da definire. Non è stato ancora accertato se l’episodio sia avvenuto durante il servizio o nel tempo libero del militare. Il carabiniere, resosi conto della perdita, ha prontamente presentato denuncia, seguendo le procedure previste in questi casi.

PROFILO DEL MILITARE E POSSIBILI CONSEGUENZE

Il militare coinvolto, non originario della provincia di Arezzo ma ben noto nella zona dove presta servizio, continua attualmente a svolgere le proprie mansioni in Valdichiana, sebbene con un incarico differente. La vicenda potrebbe avere serie ripercussioni sulla sua carriera: oltre a un possibile procedimento disciplinare interno, rischia una denuncia penale per omessa custodia dell’arma.

