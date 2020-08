Carabiniere pestato a sangue durante la movida, identificate 4 persone. “colpito alla nuca con un tavolino”

Sarebbero quattro le persone identificate dagli inquirenti in relazione all’aggressione di un carabiniere fuori servizio, intervenuto per sedare una lite nel centro di Castellammare di Stabia (Napoli). Il militare, secondo la ricostruzione del comandante del gruppo Torre Annunziata Francesco Novi, “è stato prima investito con uno scooter, picchiato con caschi e sedie e infine è stato colpito alla nuca con un tavolino in alluminio“. Le ferite gli hanno provocato una seria emorragia. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo, le sue condizioni sono gravi, ma “il collega è vigile e non in pericolo di vita”. La posizione dei quattro uomini è al vaglio delle forze dell’ordine.