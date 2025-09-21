Carabiniere muore alla festa del paese. Aveva 46 anni ed era papà di una bimba

La tragedia durante la festa a Cerreto d’Esi

Un sabato sera di festa si è trasformato in dramma a Cerreto d’Esi. Attorno alle 22.30, durante la tradizionale Sagra dell’Uva, il carabiniere Domenico Caradonna, 46 anni, è stato colto da un malore improvviso mentre era impegnato nel servizio di sicurezza. In pochi istanti ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco.

Il personale sanitario presente alla manifestazione è intervenuto tempestivamente, avviando le manovre di rianimazione. Sul posto è arrivata anche l’automedica di Fabriano, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. L’uomo è morto sotto gli occhi dei colleghi, sconvolti dall’accaduto.

Il militare e il suo cane Kevin, protagonisti nelle operazioni antidroga

Caradonna faceva parte del nucleo cinofili del comando di Pesaro Urbino ed era conduttore del cane Kevin. Una coppia operativa molto conosciuta, soprattutto a Pesaro, dove i due erano in prima linea nelle operazioni antidroga al parco Miralfiore.

Tra i tanti interventi, spiccano due risultati di grande rilievo:

il ritrovamento di 30 kg di cocaina a bordo di una nave attraccata al porto di Napoli;

a bordo di una nave attraccata al porto di Napoli; il sequestro di 10 kg di cocaina nelle campagne senesi.

Impegni che raccontano il profilo di un militare professionale, determinato e stimato, capace di coniugare rigore e umanità.

Un uomo stimato e un padre innamorato

Originario di Bari, Caradonna lascia la moglie e una bambina di appena sei anni. Una vita privata serena e un carattere solare, come hanno ricordato i colleghi:

«Sempre solare, molto professionale e discreto».

L’affetto e la stima nei suoi confronti si sono tradotti in una pioggia di messaggi di cordoglio da parte delle forze dell’ordine: Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale di Pesaro hanno voluto esprimere vicinanza e dolore per la scomparsa di un servitore dello Stato.

Le indagini sulle cause

Subito dopo il decesso, si è ipotizzato anche un possibile shock anafilattico, ma si tratta di un’ipotesi da verificare. Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause esatte del malore improvviso che ha stroncato la vita del carabiniere.

Il vuoto lasciato da Domenico Caradonna

La morte improvvisa di Domenico Caradonna lascia sgomenta la comunità di Cerreto d’Esi, i colleghi dell’Arma e tutti coloro che lo conoscevano. Un uomo in divisa che ha dedicato la sua vita al contrasto della criminalità, alla tutela dei cittadini e all’amore per la sua famiglia.

Un eroe silenzioso, strappato troppo presto.

