Un carabiniere, in servizio in una delle caserme nella provincia della Spezia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Avrebbe molestato in tempi diversi quattro donne, dipendenti di un locale della provincia di Massa Carrara, di proprietà dei genitori del militare.

Sul caso indaga la procura apuana. L’arresto, su ordine di custodia del gip è avvenuto ieri: il carabiniere è ai domiciliari. Gli elementi raccolti anche sulla base delle testimonianze di quelle che sarebbero le vittime, sono stati ritenuti molto circostanziati. Secondo quanto ricostruito, il militare, che quotidianamente frequentava il locale dei genitori avrebbe molestato le donne che, intimorite dalla professione dell’uomo inizialmente non hanno sporto denuncia. Il carabiniere arrestato per violenza sessuale su quattro donne “era assente dal servizio da tempo per motivi di salute”. Lo fa sapere il comando provinciale dei carabinieri della Spezia. Dal Comando sottolineano che “stiamo collaborando con l’Autorità giudiziaria, l’Arma dei Carabinieri è la prima interessata a che sia fatta piena luce sui fatti”. A condurre le indagini sul carabiniere sono stati i colleghi di Massa. Sono stati loro ieri a notificargli l’ordine di custodia ai domiciliari.