Carabiniere accusato di aver molestato una ragazza durante la notifica di una multa a casa. «Dai, balla per me, lasciati andare»

Una pesante accusa è stata mossa nei confronti di un vicebrigadiere dell'Arma dei carabinieri di un paese della Valpolicella. Il militare è accusato di aver commesso violenza sessuale su una giovane 27enne, cui doveva notificare una multa per una violazione del codice della strada. L'episodio risalirebbe al 6 settembre 2021. Secondo la procura, il cinquantatreenne sarebbe andato oltre il tempo necessario per la notifica, nonostante la ragazza lo avesse invitato ad andarsene.

«Dai, balla per me… lasciati andare… rilassati, approfittane, sei giovane…», sarebbero state le sue parole. In seguito avrebbe abbracciato la giovane da dietro e cercato di baciarla sul collo. E ancora, avrebbe stretto le spalle e le si sarebbe appoggiato in modo molto intimo, invitandola a ballare e a rilassarsi. La procura ha quindi rivolto nei suoi confronti l’accusa di violenza sessuale aggravata “con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione”. Il vicebrigadiere, tuttavia, respinge fermamente ogni accusa. Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato a giudizio il cinquantatreenne, il processo si aprirà a febbraio.