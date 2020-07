Capo della Polizia teme tensioni a settembre. In caso di proteste gli agenti devono evitare gli “esercizi muscolari”

A suo parere, quindi, disperazione e tensioni dovute al calo dell’occupazione potrebbero portare a proteste di piazza. Ma per affrontarle gli agenti devono mettere da parte gli “esercizi muscolari” e scegliere la strada “del dialogo“. Lamorgese, ha poi chiarito Gabrielli, “ha semplicemente ribadito concetti abbastanza ricorrenti, almeno nelle stanze del Viminale e delle forze di polizia”. Il coronavirus ha provocato “sconquassi dal punto di vista del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, del mondo delle strutture ricettive”. Ed è inevitabile che ci siano delle conseguenze. Non a caso lo stesso capo delle forze dell’ordine raccomanda da tempo ai questori “di essere capaci di interpretare il disagio della gente“. Mai come in questo momento, ha concluso Gabrielli, “la gestione dell’ordine pubblico deve essere all’insegna del dialogo, della comprensione e dell’empatia”.