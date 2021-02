Capitano Ultimo da oggi in pensione. Il saluto ai colleghi del Ros, ‘le mie lacrime e il mio sorriso’

“Oggi pensione e fine servizio. Nell’ultimo giorno le mie lacrime e il mio sorriso alla bandiera di guerra dell’Arma dei carabinieri.

Al popolo italiano tutta la mia vita”. Lo scrive su twitter Sergio Di Caprio detto il Capitano Ultimo. “Vado in pensione, abbiamo combattuto, rivendico tutte le azioni passate presenti e future, torniamo ad essere il nulla da cui veniamo”, dice in un video riferendosi al Ros. De Caprio è stato a capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri ed è noto soprattutto per aver arrestato Totò Riina il 15 gennaio 1993.

Nella sua esperienza di servitore dello Stato, lo scorso anno è arrivato anche l’impegno in politica in Calabria. Il 18 febbraio 2020, la presidente della Regione, Jole Santelli, annunciò in una conferenza stampa nella Camera dei Deputati la nomina di De Caprio quale assessore regionale all’Ambiente, ruolo che ricopre ancora oggi.