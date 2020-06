Bobo Craxi: “Sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda”

“Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. Diciamo che succede. Saluti dal Santo Spirito”. Così Bobo Craxi ha raccontato in un post pubblicato su Twitter l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto martedì mattina in centro a Roma, spiegando di essere attualmente ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito.

“L’umore è buono, i medici bravissimi – ha fatto sapere poi il figlio di Bettino Craxi in un altro post rispondendo ai tanti commenti di persone che gli scrivevano preoccupati per le sue condizioni di salute -. In genere accade di peggio. Ciò che si è rotto si ricostituirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda”. In un commento successivo, il politico 55enne ha spiegato il motivo del suo post: “Non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell’ordine mi sembrava un must…”, ha ironizzato Craxi.