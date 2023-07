Avvicendamenti nell’Arma dei Carabinieri: Un Luglio Caldo di Cambi al Vertice

Il mese di luglio si rivela decisamente movimentato per gli avvicendamenti nel comando dell’Arma dei Carabinieri. Da Napoli a Milano, da Roma alla Toscana, importanti cariche vengono passate di mano, segnando un periodo di transizione al vertice delle varie regioni.

Nella giornata di ieri, a Napoli, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”. Il generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli ha ceduto il comando al generale di Corpo di Arma Antonio De Vita, proveniente dal comando della Legione Carabinieri Lazio. Al termine della cerimonia, il generale Rispoli inizierà il suo incarico come vertice del Comando Unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, con sede a Roma e competenza su tutto il territorio nazionale.

Nei giorni precedenti, il generale De Vita ha lasciato il comando della Legione Lazio, passando il testimone al generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, in una cerimonia presso la Caserma Giacomo Acqua a Piazza del Popolo, sotto l’occhio vigile del generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, comandante interregionale carabinieri Podgora.

A Milano, la scorsa settimana, si è svolto un altro significativo avvicendamento, dove il generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni ha ceduto il comando della Legione Carabinieri “Lombardia” al generale Antonio De Riggi e si è preparato a ricoprire il ruolo di comandante della Legione Carabinieri “Lazio”.

E ancora, la prossima settimana, la Toscana vedrà un cambio al vertice. Il generale Lorenzo Falferi subentrerà al Generale Iannotti, destinato a diventare il Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA).

Il Congedo del Generale Marzo

In questa fase di avvicendamenti nell’Arma dei Carabinieri, oggi si congeda dal servizio il Generale di Corpo di Armata Antonio Marzo. Il suo ultimo giorno di onorato servizio segna la fine di un lungo e prestigioso percorso all’interno dell’Arma, lasciando il comando del Comando Unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri a un nuovo protagonista. Lascia un segno indelebile di competenza e dedizione al servizio del paese, e il suo contributo sarà certamente rimpianto. Con gratitudine, salutiamo il Generale Marzo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro.

Un mese intenso di cambi

Luglio si conferma quindi un mese intenso di cambi e avvicendamenti nell’Arma dei Carabinieri, con ufficiali di alto rango che passano il testimone e affrontano nuove sfide. Questi avvicendamenti sono fondamentali per garantire la continuità e l’efficienza delle operazioni dell’Arma, assicurando la sicurezza e la protezione dei cittadini italiani. L’attenzione è ora rivolta alla nomina dei nuovi comandanti, in un momento cruciale per la sicurezza nazionale e internazionale.

