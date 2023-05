“Nuove nomine nell’Arma”: cosa cambierà e cosa ci si può aspettare per il futuro?

Con le nuove nomine nell’Arma, il futuro sembra promettente. Il nuovo numero uno del ROS, insieme ai nuovi volti nelle Legioni italiane, rappresentano una grande opportunità per l’Arma dei Carabinieri di migliorare e adattarsi alle esigenze del paese, specialmente in questo momento delicato per la sicurezza pubblica.

L’Arma si rinnova con le nuove nomine: i profili dei nuovi ufficiali e le sfide che li attendono.

Generale Paolo Aceto capo del III Reparto del Comando Generale.

Generale Fabio Cairo capo del VI Reparto del Comando Generale.

Generale Vincenzo Molinese Comandante del ROS

Generale Lorenzo Falferi Comandante della Legione Toscana

Generale Antonino Neosi Comandante della Legione Abruzzo e Molise

Generale Giuseppe De Liso Comandante della Legione Veneto

Generale Ubaldo Del Monaco Comandante della Legione Puglia

Generale Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute

Generale Francesco Gargaro, Comandante della Tutela Patrimonio Culturale

Leggi Anche Non c”è pace sulle nomine in Guardia di Finanza. È scontro nel governo per il generale che guiderà le Fiamme Gialle

L’Arma dei Carabinieri si rinnova con le nuove nomine che avranno importanti responsabilità in questo delicato periodo. Nonostante le difficoltà, l’Arma dei Carabinieri, forte della sua storia e della sua tradizione di servizio al paese, è pronta ad affrontare le sfide del futuro con professionalità e dedizione.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!