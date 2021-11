Aversa, poliziotto trovato morto nella sua auto: aveva 58 anni

Dolore ad Aversa per un poliziotto trovato morto all’interno della sua auto. La tragica scoperta è stata domenica, in via Verdi. La vittima si chiamava Francesco Bencivenga e aveva 58 anni.

Aversa piange Francesco Bencivenga, trovato morto a 58 anni

Immediato l’arrivo dei soccorsi, che erano stato allertati da una richiesta d’aiuto. Gli operatori del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sembrerebbe che il 58enne sia deceduto per cause naturali. La notizia della morte di Francesco Bencivenga ha sconvolto l’intera comunità, lasia un fratello e una sorella. I funerali si terranno questo lunedì pomeriggio presso la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo ad Aversa.