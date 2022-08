Auto contro un albero nel Trevigiano, morti quattro giovani

L’incidente è avvenuto nei pressi di Godega di Sant’Urbano, per cause ancora da accertare. Le vittime, tutte di un’età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono morte sul colpo.

Tragedia nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto in provincia di Treviso, aGodega Sant’Urbano, dove hanno perso la vita quattro giovani tra i 18 e i 19 anni a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto riportato da Il Giorno, ma la dinamica esatta sarà accertata successivamente, la vettura sulla quale viaggiavano i quattro sarebbe uscita fuoristrada per poi finire la corsa contro un grosso albero e infine fermarsi dentro un canale di scolo. I quattro, che abitavano tutti in comuni del Trevigiano, sono deceduti all’istante. I soccorritori infatti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso una volta arrivati sul posto.

La dinamica dell’incidente

Treviso Today mette insieme ulteriori informazioni sull’incidente. I quattro giovani stavano rientrando da una serata in compagnia e lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 2 di notte. I soccorsi sono stati chiamati sul posto dai residenti, svegliati dal boato dell’impatto. Oltre all’ambulanza del 118, erano presenti anche i vigili del fuoco di Treviso con il personale di prima partenza e l’autogru. Le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo sono andate avanti fino all’alba.

Paola Guzzo, sindaco di Godega di Sant’Urbano, ha commentato così la morte dei quattro giovani: “Sono davvero dispiaciuta per quanto accaduto, queste notizie fanno male. Ero in paese stamattina quando ho saputo della tragedia. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ai familiari delle vittime. Siamo di fronte a una tragedia che segnerà la nostra comunità”.