Arrestato Mahmoud Farid Fard: in tv aveva accusato i carabinieri per la morte di Ramy

Figura tra i quattro giovani arrestati a Milano anche il nome di Mahmoud Farid Fard, il 20enne di origini egiziane che nelle scorse settimane aveva accusato i carabinieri per la morte di Ramy Elgaml.

Oltre a denunciare le modalità dell'inseguimento in seguito al quale Ramy è caduto fatalmente a terra, Farid Fard aveva anche affermato di essere stato in prima persona vittima di abusi: "Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi", ha detto il 20enne nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio "Dritto e Rovescio" lo scorso 30 gennaio. "I carabinieri ce l'hanno sempre con noi".

Il giovane risulta ora destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per vari reati tra cui rapina, spaccio e lesioni. Come riporta MilanoToday, gli arresti riguardano in particolare due aggressioni. La prima, avvenuta a dicembre ai danni di un uomo di origine egiziana, assalito mentre si trovava seduto fuori da un bar con alcuni amici. La vittima ha riportato uno sfregio al volto lungo 10 centimetri, dal labbro all'orecchio, oltre a varie ferite e lesioni su tutto il corpo. Il secondo pestaggio cui Farid avrebbe preso parte è avvenuto invece a gennaio, sempre ai danni di un connazionale. Per cercare di sfuggire alla furia del gruppo l'uomo si era rifugiato in un negozio, dove però era stato raggiunto, picchiato ferocemente e ferito con un coltello.