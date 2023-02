Appuntato accusato di diserzione e condannato per truffa: dovrà risarcire l’Arma

Disertore in tempo di pace. Un appuntato scelto dei carabinieri dovrà risarcire l’Arma e il ministero della Difesa per essersi assentato dal lavoro senza valido motivo da febbraio a maggio del 2017, periodo durante il quale alla caserma dei carabinieri di Taranto – dove prestava servizio – lo hanno visto poco e niente. Per questo la Procura militare del tribunale militare di Napoli lo ha accusato di diserzione aggravata, simulazione aggravata di infermità e truffa militare pluriaggravata e continuata.

I fatti e la sentenza

Il militare, all’epoca dei fatti 46enne, avrebbe indotto in errore i propri superiori – come hanno confermato i giudici in primo grado e in Appello – «con artifici e raggiri relativi al suo effettivo stato di salute e rappresentando un impedimento di carattere sanitario in realtà insussistente, in tal guisa continuando a percepire indebitamente i relativi stipendi, anche nel periodo di assenza dal servizio».

Il tribunale militare ha assolto l’appuntato soltanto dal reato di diserzione, condannandolo a otto mesi di reclusione per la simulazione di infermità e la truffa pluriaggravata ai danni della Difesa, che lo ha sospeso per sei mesi.Ora i giudici della Corte dei Conti di Puglia, regione dove il militare prestava servizio, hanno quantificato il risarcimento che l’appuntato dovrà pagare all’Arma e al ministero, ovvero 6.074 euro più rivalutazione e interessi, come richiesto dal sostituto procuratore Marcella Papa. Il militare dovrà restituire gli stipendi indebitamente percepiti, nonostante le assenze ingiustificate per 71 giorni lavorativi complessivi: otto a febbraio del 2017, 23 a marzo, 30 ad aprile, 10 a maggio. Con l’aggravante, hanno scritto nella sentenza pubblicata pochi giorni fa, che – ai doveri d’ufficio “classici” cui sono chiamati tutti i rappresentanti di una pubblica autorità o amministrazione – si affiancano «obblighi di fedeltà e diligenza, particolarmente rigorosi e stringenti per i militari». Come fosse un romanzo d’altri tempi, la storia iniziata con l’accusa di diserzione (dalla quale – lo ribadiamo – il militare è stato assolto) si è conclusa con una condanna in contumacia, ovvero in assenza dell’imputato. Tratto dal Quotidiano di Puglia

