Aniello Scarpati, il dolore del fratello dopo i domiciliari al giovane accusato: “Una vergogna”

La rabbia della famiglia dopo la decisione del giudice

Affida ai social la sua rabbia e il suo dolore Emanuel Scarpati, fratello di Aniello Scarpati, il poliziotto morto il 1° novembre scorso in viale Europa, a Torre del Greco, in seguito a un tragico incidente stradale.

La reazione della famiglia arriva dopo la decisione dell’autorità giudiziaria di concedere gli arresti domiciliari al giovane imprenditore di Ercolano accusato di aver provocato lo schianto. Dopo aver trascorso otto mesi in carcere, l’indagato ha ottenuto una misura cautelare meno afflittiva.

Una scelta che ha provocato profonda amarezza nei familiari della vittima, ancora segnati da una perdita improvvisa e dolorosa.

Il video sui social: “È una vergogna”

In un video pubblicato sui social, Emanuel Scarpati non nasconde l’indignazione per la decisione adottata nei confronti dell’indagato. Il fratello del poliziotto parla apertamente di “vergogna”, denunciando quello che considera un trattamento ingiusto rispetto alla gravità di quanto accaduto.

Le sue parole raccontano il dolore di una famiglia che continua a fare i conti con l’assenza di Aniello e con una vicenda giudiziaria che, per i parenti della vittima, resta una ferita aperta.

L’incidente in viale Europa a Torre del Greco

Aniello Scarpati è morto il 1° novembre in viale Europa, a Torre del Greco, a seguito di un violento incidente stradale. La tragedia aveva scosso profondamente la comunità locale e il mondo delle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane alla guida dell’auto coinvolta nello schianto era risultato positivo agli stupefacenti. Un elemento che resta centrale nella ricostruzione della vicenda e nel percorso giudiziario ancora in corso.

Ai domiciliari dopo otto mesi in carcere

Il giovane imprenditore di Ercolano era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente costato la vita al poliziotto. Dopo circa otto mesi di detenzione, l’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

La decisione rientra nel percorso processuale e cautelare previsto dalla legge, ma ha acceso la protesta dei familiari di Aniello Scarpati, che chiedono attenzione e giustizia per quanto accaduto.

La richiesta dei familiari: giustizia per Aniello

La famiglia Scarpati continua a chiedere giustizia per Aniello, mantenendo alta l’attenzione su una vicenda che ha segnato profondamente Torre del Greco.

Il dolore espresso da Emanuel Scarpati sui social è diventato il simbolo di una battaglia familiare che proseguirà nelle sedi competenti, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e accerti ogni responsabilità sulla morte del poliziotto.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!