Ampliati di 1000 unità i posti disponibili per il concorso da agente di polizia

È in arrivo un’importante novità per il concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato il 7 luglio 2023. Secondo quanto comunicato, è in fase di predisposizione il decreto del Capo della Polizia per l’ampliamento di 1000 posti disponibili.

Il numero totale di agenti da assumere salirà così a 2650 unità. Grazie a questo ampliamento, potranno sostenere gli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale ulteriori 2000 candidati risultati idonei allo scritto, fino alla posizione 5300 con un punteggio minimo di 19,168.

Un’opportunità in più per tanti giovani che potranno così coltivare il proprio sogno di una carriera nelle forze dell’ordine. Una decisione rafforza le speranze di assunzione e rappresenta un segnale positivo verso il necessario turn over all’interno del corpo della polizia.

Bisognerà ora attendere la pubblicazione del decreto del capo della Polizia per conoscere tutti i dettagli sulle modalità di convocazione dei candidati ammessi alle ulteriori fasi concorsuali. Un’opportunità in più per aspiranti agenti nella prospettiva di una carriera nelle forze dell’ordine.

