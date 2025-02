Allarme rosso in Polizia, organico in crisi: buco di 8mila Ispettori

SAP, COISP-MOSAP, FSP POLIZIA – Es – Consap – MP- Cosap – Uilps e SILP CGIL, in rappresentanza della maggioranza degli appartenenti alla Polizia di Stato, hanno scritto al Capo della Polizia, Vittorio Pisani, affinché vengano presi provvedimenti normativi urgenti al fine di ripianare la grave carenza di organico nel ruolo degli Ispettori.

“Il percorso di carriera degli Ispettori – si precisa nella nota congiunta – necessita di una riforma strutturale, l’obiettivo è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro del Corpo di Polizia e, allo stesso tempo, garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio che ogni Ispettore è chiamato a svolgere”.



Il problema centrale, spiegano le sigle sindacali, “risiede nei lunghi tempi di permanenza nelle varie qualifiche e nel limitato numero di opportunità per l’avanzamento professionale”. Di conseguenza, “la costante carenza di personale nelle qualifiche superiori rende il funzionamento degli uffici più gravoso e meno produttivo”. Attualmente mancano circa 8mila unità nel ruolo degli Ispettori, una situazione che appare ancora più complessa dal momento che le procedure concorsuali sono particolarmente lente e complesse.



Ritenendo fondamentale la riforma dei tempi di permanenza in ogni qualifica, così da velocizzare il processo di carriera, i sindacati propongono alcune modifiche rilevanti, tra cui: un percorso di carriera “sviluppo direttivo” e accesso al ruolo di Commissario, un utilizzo delle procedure concorsuali per il personale interno, concorsi straordinari per il personale anziano e scorrimento delle graduatorie valide.

SAP, COISP-MOSAP, FSP POLIZIA – Es – Consap – MP- Cosap – Uilps e SILP CGIL auspicano un proficuo confronto con il Capo della Polizia, incentrato sulla riforma del ruolo degli Ispettori e sulle soluzioni per il riequilibrio dell’organico e sulla valorizzazione delle risorse interne.

