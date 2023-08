Aggressione Choc ai poliziotti: Anelli Modificati come ami da pesca. Agente vivo per miracolo

Due agenti sono stati feriti ieri sera a Catania in via Maddem, “solo per avere ‘osato’ controllare un uomo che stava danneggiando un’auto in sosta”, come racconta la Uil.

“I poliziotti – dicono la segretaria etnea Enza Meli e il segretario territoriale della Uil polizia Alessio Poidomani – sono stati colpiti con cocci di bottiglia e anelli artigianali a forma di uncino.

Servono rinforzi e servono subito, mentre attendiamo di capire quale sarà l’entità dei nuovi arrivi promessi nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno al sindaco Enrico Trantino. Ieri un fendente ha raggiunto un poliziotto a pochi centimetri dalla giugulare, si fa presto a capire quali e quante siano le ragioni dell’urgenza di risposte al bisogno di sicurezza che viene dai catanesi”.

Meli e Poidomani rincarano: “Siamo costretti a ribadire adesso, incalzati da un nuovo episodio da far west, la nostra denuncia sulle carenze di organico tra le forze dell’ordine a Catania. Da anni le assegnazioni risultano inadeguate e nei prossimi mesi la situazione è destinata a peggiorare per i programmati pensionamenti di un centinaio di poliziotti. Noi non ci stiamo più”.

