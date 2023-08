Concorso Marina Militare 2023 per 208 volontari VFP 4, Forze Speciali e componenti specialistiche

È stato indetto il concorso straordinario Marina Militare 2023 per il reclutamento di 208 volontari VFP 4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche.

La selezione è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.

Per candidarsi c’è tempo fino al 31 agosto 2023. Di seguito presentiamo tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

CONCORSO 2023 MARINA MILITARE PER 208 VFP 4

È pubblicato, dunque, il concorso straordinario per il reclutamento di 208 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare.

In particolare, i posti a concorso sono suddivisi nelle seguenti categorie e settori d’impiego:

n. 202 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

– n. 74 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM);

– n. 13 posti per la categoria Incursori (IN);

– n. 4 posti per la categoria Palombari (PA);

– n. 45 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”;

– n. 66 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili”;

n. 6 posti nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), per la categoria Nocchieri di porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”.

Non è consentito candidarsi per più di una delle categorie e settori d’impiego di cui sopra.

dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’ordinamento militare;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento (InPa);

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

ATTESTATI E ABILITAZIONI

Per partecipare alla selezione pubblica sono indispensabili anche i seguenti attestati e abilitazioni:

abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri di Marina (FCM);

attestato di frequenza del corso propedeutico incursore – fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN);

attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro – fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA);

abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”;

attestato di frequenza del corso propedeutico Componente aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria Nocchieri di porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”.

SELEZIONE

Il concorso 2023 per volontari VFP 4 della Marina Militare sarà espletato attraverso le seguenti fasi selettive:

prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo;

valutazione dei titoli.

Tutte le altre indicazioni per presentare la domanda di ammissione al concorso sono riportate nel bando sotto linkato.

BANDO 2023 CONCORSO MARINA MILITARE VOLONTARI VFP 4

Gli interessati al concorso della Marina Militare per volontari VFP 4 nelle Forze Speciali e componenti specialistiche sono invitati a leggere con attenzione il BANDO di selezione. Per completezza informativa segnaliamo che il bando è stato pubblicato in questa pagina del sito del Ministero della Difesa.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, i concorrenti possono anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni, che è suddivisa in un’area pubblica inerente alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata, dove saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente.

La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale si svolgerà presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa e della Marina Militare entro il 18 settembre 2023.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!