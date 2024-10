Agente della Polizia Penitenziaria spara alla moglie davanti al supermercato e si toglie la vita

La coppia, con 5 figli, si stava separando. Celeste Palmieri aveva denunciato più volte il marito perché, racconta chi conosce la coppia, veniva continuamente minacciata. Per questo lui era stato sottoposto al divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico. I servizi sociali del comune le avevano anche proposto di trasferirsi con i figli in una località più sicura ma lei aveva rifiutato, voleva restare nel suo paese.

Era un agente della polizia penitenziaria in pensione, Mario Furio, di 59 anni, l’uomo che, venerdì mattina, a San Severo, nel Foggiano, ha sparato alcuni colpi di pistola alla moglie , Celeste Rita Palmieri di 56 anni, nel parcheggio di un supermercato e poi si è ucciso. La donna è stata ricoverata in ospedale dove è morta nel pomeriggio.

L’uomo ha atteso la donna uscire dal supermercato, si è avvicinato e le ha sparato alcuni colpi di pistola alla testa. Poi ha raggiunto la sua automobile parcheggiata nei pressi del supermercato e una volta dentro si è ucciso con la stessa pistola.

Testimone: “Ho sentito tanti spari”

“Ho sentito alcuni spari. Non so quanti, ma tanti. Mi sono precipitato fuori. Poi il silenzio fino all’arrivo delle auto dei carabinieri a sirene spiegate”. E’ il racconto del titolare di un market che si trova alle spalle del supermercato di via Salvemini. “È una tragedia, l’ennesima di questa portata”, ha aggiunto l’uomo, unendosi al coro di incredulità e di angoscia espresse dalle persone che si trovavano nelle vicinanze al momento della sparatoria.