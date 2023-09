Aeronautica, soccorso aereo: elicottero recupera nella notte un infartuato da nave mercantile maltese a largo Sardegna

Nella notte, un elicottero HH-139 B dell’80° Centro SAR (Search and Riesce – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), è intervenuto per recuperare e soccorrere da una nave mercantile maltese in navigazione a circa sessanta miglia a ovest di Iglesias, costa sud occidentale della Sardegna, un uomo di circa 30 anni, di nazionalità turca, in pericolo di vita per gravi problemi cardiaci