Aeronautica Militare, Il Mistero degli Alloggi ASI: Perché i Graduati Sono Esclusi?

L’Associazione Sindacale Militare (SIAM) ha emesso un comunicato rivolto ai vertici delle Forza Armata, esprimendo preoccupazione per la mancata inclusione della categoria dei “Graduati” negli elenchi degli incarichi di Forze Armate (F.A.) necessari per l’assegnazione degli alloggi ASI. Questa omissione, che si ripete ormai da anni, rischia di generare confusione tra gli uffici responsabili delle concessioni e i titolari dei diritti, ovvero i Graduati stessi.

Il SIAM ha fatto notare che, nonostante le circolari emanate dal Servizio Militare dell’Area (SMD) nel 2019 e nel 2012, che specificavano chiaramente la titolarità di accesso agli alloggi ASI da parte dei Graduati, gli elenchi pubblicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito (SMA) non sono stati aggiornati di conseguenza. Questa situazione è ancora più sorprendente considerando che, a differenza di quanto avviene in Aeronautica, gli elenchi prodotti dallo SMD includono incarichi interforze/NATO dei Graduati, andando contro le regole di trasparenza alle quali tutte le amministrazioni, anche quelle militari, sono soggette.

Nel comunicato, il SIAM ha sottolineato l’urgenza di una modifica e un’aggiunta all’ultimo elenco pubblicato, oltre a una diffusione adeguata delle informazioni corrette. L’associazione sindacale ha espresso la speranza che situazioni simili non si verifichino più in futuro e ha chiesto un impegno deciso da parte delle autorità competenti per garantire l’equità nell’assegnazione degli alloggi ASI ai Graduati delle Forze Armate italiane.

Il SIAM ha sottolineato che questa questione è di estrema importanza per i militari italiani e ha invitato i vertici delle Forze Armate a risolvere tempestivamente questa problematica, garantendo il pieno rispetto delle normative vigenti e la trasparenza nell’assegnazione degli alloggi ASI.