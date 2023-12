Accordo tra Italia, Giappone e Regno Unito per Rafforzare il Programma del Caccia Stealth di Sesta Generazione

Il 14 dicembre 2023, Regno Unito, Giappone e Italia hanno firmato un trattato internazionale per lo sviluppo congiunto di un programma di caccia stealth di sesta generazione, un progetto noto come Global Combat Air Programme (GCAP). Questo accordo rappresenta un passo significativo nella cooperazione internazionale nel campo della difesa aerea e sottolinea l’importanza della collaborazione tra queste nazioni nel fronteggiare le sfide di sicurezza globali.

Dettagli del Programma GCAP: Innovazione Tecnologica e Leadership Condivisa

Il trattato conferma che il Regno Unito ospiterà la sede centrale congiunta del governo GCAP, sostenendo centinaia di posti di lavoro nel paese. Il primo CEO dell’organizzazione sarà giapponese, segnando un importante passo avanti nel progetto tri-nazionale che mira a sviluppare un caccia di sesta generazione entro il 2035. La firma del trattato è avvenuta quasi un anno dopo l’accordo formale tra le tre nazioni per collaborare al programma, unendo i piani anglo-italiani per un jet da combattimento di nuova generazione con il progetto giapponese F-X.

Il jet stealth supersonico sarà dotato di un radar potente in grado di fornire dati 10.000 volte superiori rispetto ai sistemi attuali, conferendo un vantaggio decisivo in combattimento. L’industria di difesa britannica, comprese aziende come BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK e MBDA UK, lavoreranno a stretto contatto con le aziende leader giapponesi e italiane per progredire nella progettazione e nello sviluppo di questo aeromobile.

Il progetto GCAP rappresenta una risposta ai cambiamenti drastici nell’ambiente di sicurezza che circonda tutti e tre i paesi, evidenziati dall’invasione russa dell’Ucraina e dal rapido rafforzamento delle capacità militari della Cina, oltre al declino dell’influenza degli Stati Uniti, in particolare nel Sud Globale. La cooperazione trilaterale nello sviluppo del velivolo da combattimento stealth di nuova generazione rappresenta l’importanza strategica di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra Europa e Giappone, che condividono valori comuni come libertà, democrazia, diritti umani e stato di diritto.

Italia, Regno Unito e Giappone deterranno ciascuno una quota del 33% nel progetto. La firma del trattato è il risultato di mesi di negoziati che hanno permesso un compromesso bilanciato. In passato, l’Italia aveva definito “speculative” le notizie secondo cui Giappone e Regno Unito avrebbero dominato l’alleanza. Oltre a BAE Systems e Leonardo, il progetto coinvolge anche il produttore europeo di missili MBDA e il produttore di motori Rolls-Royce. Anche aziende giapponesi come Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric Corp e produttori di motori come IHI Corp e Avio Aero sono coinvolti.

In sintesi, questo trattato internazionale segna un momento storico nella collaborazione internazionale per la difesa aerea, unendo le competenze e le risorse di tre paesi leader nel settore per sviluppare una tecnologia all’avanguardia in risposta alle crescenti sfide di sicurezza globale.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI