A Kiev, il ministro della Difesa tedesco promette carri armati Leopard 1

La Germania fornirà all’Ucraina fino a 178 carri armati Leopard 1, oltre ai già promessi Leopard 2. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Boris Pistorius durante una visita a sorpresa a Kiev. Pistorius è arrivato nella capitale ucraina martedì, segnando la sua prima importante visita all’estero da quando è entrato in carica a metà gennaio.

Come confermato in una dichiarazione congiunta del ministero della Difesa e del ministero dell’Economia, l’esponente socialdemocratico ha colto l’occasione per promettere ulteriori forniture di armi, in particolare l’invio di 178 carri armati Leopard 1 da parte di un gruppo di Paesi europei. Quanti di questi potranno essere effettivamente consegnati all’Ucraina “dipende dai necessari lavori di riparazione”, secondo la dichiarazione dei ministeri. “Il finanziamento e la riparazione dei carri armati, così come l’addestramento delle forze armate ucraine, vengono effettuati in stretto coordinamento con i Paesi partner europei”.

Il Leopard 1 è il modello precedente del più moderno Leopard 2. Essendo entrambi carri armati di produzione tedesca, Berlino deve dare il suo lasciapassare per la spedizione anche da parte di altri Paesi partner – cosa che ha fatto recentemente per il Leopard 2 dopo un estenuante tira e molla.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha ringraziato Pistorius, il Cancelliere Olaf Scholz e “il popolo tedesco” in un post su Twitter. “Il ‘primo’ Leopard 2 è arrivato a Kiev”, ha scherzato nel post, che includeva una foto di lui e del suo omologo tedesco con in mano un modello in scala ridotta del carro armato.

Durante la sua visita a sorpresa, Pistorius ha incontrato anche i soldati ucraini e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, secondo quanto riferito dal suo ministero.

