38 “Leoni” entrano a far parte della Brigata Marina San Marco

Venerdì 28 luglio 2023, ha avuto luogo nel piazzale del Castello Svevo di Brindisi, sede del comando della brigata marina San Marco, la cerimonia di consegna del basco dal fregio rosso ai frequentatori del 27° corso di abilitazione anfibia per personale non direttivo e straordinario che hanno completato il percorso formativo presso il battaglione Scuole Caorle, fucina leonis della brigata marina San Marco.

L’evento segna un solco indelebile nel settore formativo della componente anfibia della Marina Militare: per la prima volta in una cerimonia di consegna del basco, viene consegnato il copricapo grigio-verde, ufficialmente adottato dai Leoni del San Marco il 17 Marzo 2023.

Dei 97 frequentatori selezionati nell’ambito delle prove concorsuali per volontari in ferma prefissata ammessi alla frequenza del corso, solo in 38 sono riusciti con spirito di sacrificio, abnegazione e costante impegno a ottenere il brevetto di abilitazione anfibia.

L’intero corso ha avuto una durata di 24 settimane che hanno visto i frequentatori superare impegnative prove fisiche, professionali e di ardimento durante la quale sono stati valutati il carattere e l’attitudine degli aspiranti fucilieri: 1441 periodi svolti, 30 notti di veglia impegnati in addestramenti notturni, circa 700 km percorsi tra marce di resistenza e condizionamento fisico, 3675 colpi sparati, 6 attività tattiche complesse svolte in contesti ambientali differenti tra loro e tante altre cifre che dicono molto, ma non possono descrivere gli sforzi richiesti e le sfide che hanno impegnato il corso.

“Poche cose sono intense come il corso per diventare fucilieri: il sudore, la condivisione, la fatica, il caldo e il freddo” specifica il comandante del battaglione scuole Caorle, capitano di fregata Pietro Tulumello, durante il suo intervento in occasione della cerimonia di consegna del basco. I colori di questo basco grigio-verde con l’inconfondibile fregio rosso rappresentano la nostra storia e conservano la tempra che gli arditi Leoni del San Marco mostrarono per difendere la città di Venezia.

“La conclusione del corso rappresenta il raggiungimento di elevatissimi risultati, professionali e operativi, in continuo sviluppo ed evoluzione, mantenendo in ogni caso radici stabili e profonde, legate indissolubilmente alla gloriosa storia della Marina Militare.” Con queste parole il comandante della brigata marina San Marco, contrammiraglio Massimiliano Grazioso, chiude la cerimonia di consegna del basco, dando risalto al ruolo che il San Marco oggigiorno riveste, forte di poter contare su un passato ricco di coraggiose azioni. La cerimonia conclusiva del 27° corso di abilitazione anfibia ha sancito un momento unico per questi nuovi 38 fucilieri di marina che nei prossimi giorni raggiungeranno il 1° reggimento San Marco presso cui opereranno, in Patria e nei teatri operativi esteri, in cui la brigata è chiamata a partecipare.

