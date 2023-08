Zaia invia telegramma di condoglianze, ma il carabiniere è ancora vivo e risponde “ha preso un granchio blu”

Voleva essere un messaggio di congratulazioni ma, per un tragicomico errore, è diventato di “condoglianze” per la morte del diretto interessato, il luogotenente in pensione dei carabinieri Antonio Mario Ria. Che invece stava, e sta, benissimo. Dopo il comprensibile sconcerto, l’ex luogotenente e la moglie Laura Lorenzetto, già comandante dei vigli urbani di Castelfranco, si sono sciolti in una risata. In mano avevano il telegramma inviato dalla Regione e firmato dal presidente Luca Zaia che esprimeva le condoglianze per “la perdita dell’amato Antonio Mario”. Ma il buon Antonio Mario è vivo e vegeto e gode di ottima salute. L’equivoco lo spiega lo stesso governatore Zaia: «Ho letto la notizia della nomina del luogotenente a Ufficiale al merito della Repubblica e ho voluto mandare un messaggio di congratulazioni. Purtroppo gli uffici hanno commesso un errore ed è partito un messaggio di condoglianze. Ovviamente la colpa è tutta mia. L’unica consolazione è che, secondo la tradizione, dovremmo avergli allungato la vita».

LEGGI ANCHE Da Appuntato a Contadino, il caso sollevato da UNARMA all’interno della caserma della Legione

LA STORIA

Il Luogotenente Ria nei giorni scorsi aveva ricevuto la notizia di essere stato nominato Ufficiale al merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Onorificenza arrivata dopo quella conferita nel 2009 di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a firma dell’allora presidente Giorgio Napolitano. Qualche giorno dopo, sempre a casa Ria, è arrivato un telegramma con mittente “Presidenza della Regione Veneto” ed indirizzato alla “Famiglia Antonio Mario Ria”. Con una certa apprensione e curiosità, il nostro ha aperto ed è rimasto di sasso: “Carissimi – c’era scritto – vi sono vicino in questo momento di profondo dolore per la perdita dell’amato Antonio Mario. Sentite condoglianze. Luca Zaia Presidente della Regione Veneto”. La prima reazione è stata di incredulità, poi sono arrivati i sorrisi.

LEGGI ANCHE Il Governo pensa una Riforma dei Servizi Segreti: L’Intelligence Italiana sotto un’Unica Struttura

Antonio Mario Ria ha quindi pensato di mandare una risposta garbata e scherzosa al presidente: “Esimio Presidente – ha scritto – sono felicissimo di comunicarLe che la mia dipartita al momento non è ancora avvenuta e spero che avvenga più tardi possibile. A prova di quanto prodotto sarei lieto di invitarLa a cena e bere il Suo ed il mio tanto amato Prosecco o magari pregustare il famigerato “granchio blu” che questa volta ha preso Lei. Scherzi a parte colgo l’occasione per inviarLe i più sinceri saluti”. Risposta che ha fatto sorridere anche Zaia: «Ho letto con piacere la lettera. Per prima cosa perchè dimostra che il signor Ria sta bene e me ne felicito. E poi perché ha scritto un messaggio intelligente ed educato». «Si è trattato di un mero errore umano di una giovanissima collaboratrice, che ha invertito i messaggi di condoglianze e congratulazioni. Avevo infatti richiesto di inviargli un telegramma di complimenti. Alla prima occasione sarò davvero contento di stringergli la mano»

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI