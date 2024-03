Yemen, pronte le forze d’élite: Navy Seal e SAS in azione contro i ribelli

Non si fermano gli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi in transito nel Mar Rosso. Nonostante i raid aerei di Stati Uniti e Gran Bretagna, i miliziani filo-iraniani possono ancora colpire grazie a una fitta rete di bunker e tunnel sotterranei. Di fronte all’inefficacia dei bombardamenti, Washington e Londra starebbero quindi valutando l’opzione di inviare commando sul terreno.

Secondo fonti militari, Pentagono e comando strategico inglese starebbero prendendo in considerazione missioni segrete affidate alle forze speciali. L’obiettivo sarebbe compiere blitz mirati contro obiettivi chiave dei ribelli Houthi, sfruttando l’elemento sorpresa e la precisione di pochi uomini sul campo.

Gli Stati Uniti farebbero leva sulle Navy Seal, i celebri commando della marina addestrati a operazioni anfibie e di contro-terrorismo. Il Regno Unito invece affiderebbe l’incarico agli SAS, il corpo speciale dell’esercito britannico con una lunga esperienza in territori ostili.

Una fonte del Pentagono, che ha parlato in condizione di anonimato, ha confermato che “servono azioni mirate sul terreno per colpire davvero i ribelli. I raid aerei non sono sufficienti contro le loro infrastrutture sotterranee”. Tuttavia, inviare uomini in Yemen rappresenterebbe un rischio calcolato, data la posta in gioco per gli interessi economici e strategici occidentali nella regione.

Rimane da capire se e quando Navy Seal e SAS verranno impiegati in prima linea, in un’escalation segreta del conflitto che potrebbe cambiarne gli equilibri. Intanto sotto costa continuano gli allarmi, come l’ultimo avvistamento di esplosioni vicino a una nave cargo a sud di Aden.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI