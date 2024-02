Vertici polizia, le nomine per un cambio al comando: nuovi questori e superdirigenti degli uffici centrali

Si è concluso il valzer di nomine che ha portato a nuovi movimenti e incarichi dirigenziali per 43 alti funzionari della Polizia di Stato. Sono state assegnate nuove responsabilità ad una rosa di questori, dirigenti e funzionari di comprovata esperienza.

Cambi ai vertici in alcune delle Questure italiane come Bergamo, Bolzano, Messina e Campobasso, dove nuovi questori subentrano a colleghi precedentemente spostati. Nomine anche per ruoli di rilievo presso la Direzione Centrale Affari Generali, la Direzione Centrale Immigrazione, la Scuola Superiore di Polizia e l’Ispettorato di P.S.

Gli avvicendamenti toccheranno diversi settori dell’amministrazione e dei servizi tecnico-logistici, con nuove responsabilità affidate a dirigenti provenienti da Questure, Compartimenti, Reparti speciali e altri uffici centrali e periferici. Obiettivo delle nomine, rinnovare ed elevare gli standard professionali mantenendo efficienza e produttività in tutte le articolazioni della Polizia di Stato.

I movimenti dei dirigenti

Gabriella Ioppolo da questore di Messina a consigliere ministeriale per esigenze concorsuali presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato.

Paolo Sartori dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato al ruolo di questore di Bolzano.

Stanislao Schimera da questore di Bergamo a dirigente dell’Ispettorato di P.S. presso il Ministero dell’Interno.

Andrea Valentino da questore di Bolzano a questore di Bergamo.

Leonardo Biagioli da questore di Como a consigliere ministeriale aggiunto presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Rosanna Colonna di vice direttore della Scuola di Polizia

Alessandra Faranda Cordella da questore di Novara a direttrice del Servizio Tecnico al dipartimento di PS di Torino.

Annilo Gargano da questore di Brindisi a questore di Messina reggente.

Fabrizio La Vigna dal Compartimento Polfer di Milano a questore di Novara.

Giampietro Lionetti questore di Brindisi.

Nicolino Pepe da questore di Avellino a disposizione presso il gabinetto del Ministro per esigenze organizzative del G7.

Cristiano Tatarelli da questore di Vibo Valentia a questore di Campobasso.

Rosa Angelo Ufficio Centrale Ispettivo ispettore generale.

Paolo Barone Reparto Mobile di Milano

Gianpaolo Bonafini Gruppo di lavoro per la digitalizzazione archivi.

Delia Bucarelli Gruppo di lavoro per la digitalizzazione archivi.

Giorgio Butini fuori ruolo all’estero.

Riccardo Caccianini al Reparto Mobile di Roma come dirigente.

Gaspare Calafiore Gruppo di lavoro per la digitalizzazione archivi.

Angela Ciriello dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione.

Giancarlo Conte Compartimento Polstrada di Bolzano.

Maria Grazia Cozzella a disposizione della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-logistici.

Marina D’anna Servizio Tecnico-logistico di Catania.

Michele De Tullio a disposizione della Direzione Centrale per gli Affari Generali.

Davide Della Cioppa questore di Isernia.

Lorena Di Felice direttrice Istituto per Ispettori di Nettuno.

Elisa Di Mario Direttrice Ispettorato Assistenza del Servizio Tecnico Gestionale.

Alfredo Fabbrocini questore di Barletta-Andria-Trani.

Domenico Farinacci direttore Scuola Superiore di Polizia Servizio Didattica.

Francesca Fava Direzione Centrale Anticrimine Servizio Controllo del Territorio.

Filippo Ferri dirigente Compartimento Polfer di Milano.

Ivano Gabrielli direttore Reparti Speciali Polizia di Stato.

Arturo Iannuzzi direttore Direzione Centrale Affari Generali Servizio Contenzioso.

Pierfrancesco Iovino Ufficio Amministrazione Generale come consigliere ministeriale aggiunto.

Gianluigi Lenti da disponibilità.

Luigi Mangino questore di Terni.

Pietro Morelli Direzione Centrale Affari Generali come consigliere ministeriale aggiunto.

Gianpaolo Patruno direttore Servizio Tecnico-logistico di Firenze.

Pasquale Picone questore di Avellino.

Sabato Riccio Direzione Centrale Affari Generali come consigliere ministeriale aggiunto.

Rodolfo Ruperti questore di Vibo Valentia.

Stefano Dodaro dalla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia al Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena reggente.

