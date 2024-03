Una “Valigia di salvataggio” contro la violenza di genere

Una valigia con lo stretto necessario per affrontare i primi giorni lontani dalla propria abitazione. Risposte concrete nei primi momenti fase del lungo e drammatico percorso di affrancamento dalle violenze domestiche fino alla presa in carico dei Centri antiviolenza.

È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa “Valigia di salvataggio” – sottoscritto in prefettura con lo scopo di rafforzare la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel sostegno alle vittime della violenza di genere – che ha avuto avvio oggi con una cerimonia presso dell’Istituto Comprensivo “Luigi La Vista” di Potenza, alla presenza del prefetto Michele Campanaro.

Il prefetto, rivolgendosi direttamente agli oltre 300 studenti, ha evidenziato che «la scelta di dare avvio al protocollo in una Scuola alla presenza di tanti ragazzi ha un significato particolare, perché per combattere l’odioso fenomeno della violenza di genere occorre partire coinvolgendo i più giovani. Se questi momenti riescono a sensibilizzare voi ragazzi sulla bellezza dei rapporti sani, sulla non violenza, sul non possesso dell’altro, possiamo dire di aver già fatto un primo importante passo avanti».

Tra le azioni previste dall’accordo e avviate oggi, c’è la formazione degli operatori delle Forze di Polizia, del personale medico ed infermieristico e di quello dei servizi sociali comunali che per primi devono trovarsi pronti ad affrontare nella maniera più corretta e professionalmente adeguata le fragilità di chi ha subito violenza.

Presenti all’evento tutti i firmatari del protocollo, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, insieme a rappresentanti delle Fiamme Oro di rugby della Polizia di Stato, Gruppo Sportivo da molti anni impegnato in prima linea nella lotta contro la violenza di genere.