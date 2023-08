Tunisino 21enne rompe il naso ad un carabiniere durante un controllo. Disposto obbligo di firma

Terracina, un giovane di 22 anni di origine tunisina protagonista di violenza inaudita durante un controllo di routine da parte dei carabinieri. Una volta condotto in caserma per i regolari accertamenti, il giovane avrebbe reagito in maniera aggressiva nei confronti dei Militari presenti.

Purtroppo, la situazione è sfuggita di mano e uno dei Carabinieri è stato colpito al volto, subendo la frattura del setto nasale. In seguito all’aggressione, sono stati chiamati sul posto gli operatori del servizio di emergenza medica, il 118. Per il Carabiniere ferito, i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni per riprendersi completamente.

Dopo l’incidente, le autorità hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, per il giovane tunisino dopo il rito per direttissima è stato disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.

