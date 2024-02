“Tu vuo’ fa l’americano”, la performance virale dei Carabinieri

Immortalati in un video diventato in poche ore virale sui social. Protagonisti, alcuni militari dell’Arma che durante il recente Festival di Sanremo si sono lasciati andare a una coinvolgente performance canora. Ma non su un palco: il divertente karaoke è avvenuto per le vie della cittadina ligure.

Il brano scelto? Un evergreen come “Tu vuo’ fa l’americano”

Il filmato li riprende cantare in divisa ma senza perdere il sorriso, il noto pezzo di Renato Carosone. Un momento di spensieratezza catturato per caso, ma in grado di far discutere.

C’è chi ha apprezzato l’inusuale scelta, volta a ricordare l’umanità dei Carabinieri. Altri hanno mosso critiche, reputandola inopportuna per l’immagine e la serietà dell’istituzione. L’Arma dei Carabinieri ha preferito non commentare ufficialmente l’accaduto, lasciando che a parlare fosse la spontaneità della performance.

Fatto sta che il video ha catalizzato l’attenzione, regalando una visione insolita del lavoro delle Forze dell’Ordine. Oltre le divise, battere dei cuori e passioni come le nostre. Un motto che la performance canora, forse involontariamente, ha saputo ben sintetizzare.

