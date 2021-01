Trump lascerà la Casa Bianca in elicottero il 20 all’alba

Il presidente americano Donald Trump lascerà Washington mercoledì 20 gennaio all’alba, a poche ore dall’insediamento del suo successore, il democratico Joe Biden.

Trump si recherà nel suo resort a Mar-a-Lago, in Florida.

Partirà dal giardino della Casa Bianca in elicottero e poi si recherà alla base militare di Andrews (Maryland) per l’ultimo volo sull’Air Force One.

Anche i figli del presidente dovrebbero dirigersi verso la Florida, ma l’accoglienza che verrà riservata alla famiglia Trump non è ancora chiara. Il mese scorso gli abitanti di Palm Beach, dove si trova il resort di Trump, hanno inviato una lettera al consiglio municipale ricordando che in base a un accordo firmato nel 1993 Mar-a-Lago non può essere presa a residenza principale, ma il club ha rifiutato queste clausole.