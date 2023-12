Trenord Annuncia la Fine dei Viaggi Gratuiti per le Forze dell’Ordine dal 1° Gennaio: Accordo Non Rinnovato dalla Regione

Milano – La storica convenzione che permetteva a carabinieri, poliziotti, finanzieri e appartenenti alle Forze Armate di viaggiare gratuitamente sui treni Trenord è giunta al capolinea. Una recente circolare di Trenord, datata giovedì, ha annunciato che la Regione Lombardia non ha rinnovato il protocollo d’intesa per l’anno 2024, un accordo che permetteva alle forze dell’ordine e alle forze armate di viaggiare senza biglietto sui treni regionali.

Questo patto, nato sotto l’egida della sicurezza e fortemente sostenuto dalla precedente amministrazione regionale di centrodestra, consentiva agli agenti di salire a bordo dei treni presentando semplicemente un documento di identificazione al capotreno e mettendosi a disposizione per eventuali emergenze.

Tuttavia, la decisione di non prorogare tale accordo sta sollevando polemiche e malumori. Sebbene un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia chieda il rinnovo di questa intesa, finora non sono stati fatti passi concreti in questa direzione. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio, anche gli appartenenti alle forze dell’ordine dovranno acquistare un biglietto per viaggiare su treni Trenord.

Il Periodo di Transizione

In risposta a questa improvvisa variazione, Trenord ha stabilito un “periodo cuscinetto” fino al 31 gennaio. Durante questo periodo, i controllori non emetteranno multe ma inviteranno gli agenti sprovvisti di biglietto ad acquistare un tagliando per i viaggi futuri.

La reazione dei sindacati di polizia non si è fatta attendere. Questi ultimi hanno espresso forte disappunto per la decisione, sottolineando come la presenza delle forze dell’ordine sui treni contribuisca non solo alla sicurezza dei passeggeri, ma anche a quella del personale ferroviario.

La situazione resta fluida, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane. Mentre alcuni esprimono preoccupazione per l’impatto di questa decisione sulla sicurezza nei trasporti pubblici, altri evidenziano la necessità di una revisione delle politiche di spesa pubblica, in un contesto economico sempre più complesso.

In conclusione, la fine dei viaggi gratis per le forze dell’ordine su Trenord segna un punto di svolta significativo nelle politiche regionali di trasporto e sicurezza, aprendo un dibattito che va ben oltre le mura della Regione Lombardia.