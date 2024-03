Tragico incidente: La Marina Militare piange la perdita del Secondo Capo Aiutante Michele Portoghese

Tragico incidente sulla SS7 nei pressi di Massafra (TA), coinvolgendo un camion e l’autovettura del secondo Capo Aiutante Michele Portoghese 52enne della Marina Militare. La notizia della sua scomparsa ha generato profondo cordoglio tra le Forze Armate e il personale della Marina Militare.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha espresso il suo più sincero cordoglio ai familiari di Michele Portoghese e alla Marina Militare.

La Dinamica dell’incidente

Per cause in corso di accertamento, una Dacia Duster si è scontrata con un camioncino di una ditta di servizi ecologici. La vittima è il sottufficiale Portoghese 52enne di Turi (Bari). Il ferito, originario di Palagiano (Taranto), è stato trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

