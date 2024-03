Cambio ai vertici della sicurezza nazionale: Belloni diventa sherpa del G7, ma resta alla guida dei Servizi Segreti

Giorgia Meloni opera una significativa staffetta al vertice degli apparati di sicurezza nazionale. Elisabetta Belloni, direttrice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), viene nominata sherpa per preparare e accompagnare il G7 della prossima Presidenza italiana. Al contempo manterrà l’incarico alla guida del DIS, in scadenza a dicembre ma prorogabile.

Un doppio ruolo inedito che rafforza ulteriormente la figura di Belloni, da sempre stimata dalla Premier. La mossa arriva a pochi giorni dalla scadenza del mandato del capo dell’AISI Mario Parente, e induce a interrogarsi su un possibile avvicendamento anche in questo delicato ruolo. (Leggi qui per approfondire → Link)

Belloni, stimata trasversalmente, potrà mettere al servizio del G7 la sua lunga esperienza diplomatica maturata alla Farnesina e nelle relazioni internazionali. Un modo per Meloni di rafforzarsi in vista dell’importante appuntamento che deciderà parte del destino del governo.

Al posto di Belloni come sherpa subentra Luca Ferrari, ambasciatore di lungo corso designato a Tel Aviv. Cruciale per gli sviluppi in Medio Oriente.

La decisione conferma la fiducia di Meloni in Belloni, da lei sponsorizzata anche al Quirinale. In prospettiva, potrebbe aprire la strada ad altri importanti incarichi una volta concluso il mandato al DIS a fine 2024. Intanto a breve nuovo direttore dell’AISI: i fari sono puntati su questa nomina.

