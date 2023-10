Tragedia nell’Esercito: Maresciallo Maximiliano Vinchesi perde la vita in un Incidente Stradale

La comunità di Cagliari e l’Esercito Italiano sono in lutto per la tragica scomparsa di Maximiliano Vinchesi, maresciallo della Brigata Sassari, deceduto domenica in un incidente stradale a Flumini di Quartu, nei pressi di Cagliari.

La giornata di domenica è stata funestata da una tragedia che ha colpito la città di Cagliari. Maximiliano Vinchesi, classe 1974, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Leonardo da Vinci. Vinchesi, che era alla guida della sua moto, si è scontrato contro una vettura Citroen per cause ancora in fase di accertamento. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, allertati dall’uomo alla guida dell’utilitaria illeso, per Vinchesi non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali.

Una Carriera nell’Esercito e le Sue Passioni

Cagliaritano di origine ma residente a Quartu, Vinchesi era un sottufficiale della Brigata Sassari dell’Esercito Italiano. Prestava servizio presso il 151esimo reggimento fanteria. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi e nella comunità. Oltre al servizio militare, era noto per le sue passioni: il kite surf e la moto, su cui ha trovato tragicamente la morte.

Commozione e Sostegno dell’Esercito

La notizia della sua scomparsa ha generato una profonda commozione all’interno delle forze armate. Il tenente colonnello Marco Mele, ufficiale addetto alla Pubblica Informazione del Comando Brigata “Sassari”, ha espresso il profondo dolore dell’Esercito: «C’è commozione», ha spiegato, «Appena saputo del tragico incidente, il comandante della Brigata Sassari – il generale Stefano Messina – e il comandante del 151° reggimento fanteria – il colonnello Alessio Argese – hanno espresso tutta la loro vicinanza ai familiari».

Vinchesi era una persona stimata dai colleghi e ben conosciuta nella comunità militare. «L’Esercito», prosegue Mele, «farà tutto il possibile per sostenere i congiunti. Le procedure sono già state attivate».

Un’Indagine in Corso

Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale, e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. L’Esercito Italiano ha fatto sapere che farà tutto il possibile per sostenere i familiari di Vinchesi in questo momento di dolore.

