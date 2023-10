Il Nuovo TASER T-10 di AXON: ridurre del 50% le morti in seguito a sparatorie entro il 2033

La AXON ha recentemente lanciato il T-10, una nuova versione avanzata della famosa pistola ad impulsi elettrici. Questo nuovo modello rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia non letale, offrendo caratteristiche innovative e miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti.

Caratteristiche e Potenzialità del Taser T-10

Il T-10, come suggerisce il nome, può lanciare fino a 10 dardi, a differenza dell’attuale X-2 che dispone di 2 cartucce per un totale di 4 dardi. Tra le molte differenze, spicca l’aumento della portata, estesa fino a 15 metri rispetto agli 8 metri del modello X-2. Il sistema gestisce automaticamente le scariche, ottimizzando il risultato e garantendo efficacia anche in caso di colpi parzialmente a segno o mal connessi.

La forma d’onda, il voltaggio e l’intensità delle scariche sono stati ulteriormente ottimizzati per ottenere migliori risultati in termini di paralisi muscolare, riducendo al contempo il pericolo di interferenza con le attività cardiache. I dardi vengono lanciati da piccole cariche pirotecniche, una soluzione più efficiente rispetto alle cartucce con micro bombole di gas compresso utilizzate nei modelli precedenti.

Una funzione cancellata nel T-10 è la possibilità di far scoccare un arco voltaico sia a scopo deterrente sia a diretto contatto con il soggetto. Tuttavia, il T-10 dispone di un puntatore laser a luce verde, visibile anche di giorno, che contribuisce all’effetto deterrente.

Impatto sulle Forze dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica

In Italia, sono stati consegnati circa 6.000 dispositivi TASER a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La maggior parte degli impieghi non ha richiesto il lancio dei dardi, dimostrando un forte effetto deterrente. Inoltre, non si sono verificati incidenti attribuibili all’uso del TASER.

La legge italiana è stata modificata per consentire l’impiego del TASER anche dalla Polizia Locale dei Comuni con almeno 20.000 abitanti. Città come Venezia e Udine hanno già completato positivamente la sperimentazione, e altre città sono in fase di sperimentazione.

Il nuovo modello T-10 sta ricevendo eccellenti riscontri, superiori alle aspettative, e numerose città statunitensi sono in lista per ricevere la nuova arma. Tuttavia, la transizione non sarà immediata, richiedendo un piano di phase-out dell’esistente e dell’addestramento degli operatori, oltre che per la produzione dei quantitativi richiesti dal mercato.

Presentazione e Roadshow

Il Taser T-10 è stato presentato a Roma durante l’Axon Roadshow 2023, un evento che ha offerto l’opportunità di esplorare le varie soluzioni tecnologiche proposte da Axon. L’evento ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel contribuire alla sicurezza sia degli agenti che dei cittadini, con l’obiettivo di ridurre del 50% le morti in seguito a sparatorie entro il 2033.

