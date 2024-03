Tragedia a Serino: agente di polizia penitenziaria si toglie la vita

Un drammatico gesto ha sconvolto ieri mattina la piccola comunità di Serino. Un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Ariano Irpino, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola all’interno della propria abitazione.

La vittima è un uomo di 55 anni, che da tempo prestava servizio nell’istituto penitenziario arianese. Secondo le prime ricostruzioni, ieri mattina l’agente avrebbe deciso di farla finita sparandosi con la propria arma di ordinanza. Inutile la corsa disperata dei sanitari del 118, accorsi sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa allarmati dallo sparo: al loro arrivo, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Al momento le cause che hanno spinto l’agente al gesto estremo non sono ancora chiare, sebbene si ipotizzi possa trattarsi di motivi personali. Sulla tragedia indagano ora i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto, è grande il dolore e la costernazione in tutta la comunità di Serino, che non riesce a capacitarsi di quanto avvenuto.

