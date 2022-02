Torino volante polizia costretta a fuggire “situazione fuori controllo” VIDEO

In queste ore sta spopolando sul web il video in cui una volante intenta a controllare un auto fermata per guida pericolosa ieri sera in Corso Palermo viene assaltata da decine di spacciatori extracomunitari e costretta alla fuga precipitosa. E’ un fatto di un gravità inaudita e sconcertante anche alla luce del fatto che non è la prima volta che accade e che negli stessi minuti in Corso Novara un altro nutrito gruppo era intento a lanciare bottiglie ed oggetti di varia natura contro mezzi pubblici ed auto in transito.

Cosi’ in una nota il segretario provinciale del sindaco di polizia Siap Pietro Di Lorenzo sui fatti accaduti ieri sera alla periferia del capoluogo piemontese dove erano in corso festeggiamenti di tifoso del Senegal per la vittoria della Coppa d’Africa. Quello che deve far riflettere oltre alla evidenza di una assoluta mancanza di timore e rispetto verso le forze di polizia e’ lo status dei cittadini coinvolti irregolari sul territorio nazionale pregiudicati e spacciatori – aggiunge il segretario generale del Siap – c’e’ molto da fare c’e’ necessita’ di investire mezzi e risorse nell’attivita’ info investigativa contro il traffico di droga ma c’e’ anche molto da rivedere in tema di immigrazione e certezza della pena. L’immagine di una volante costretta a fuggire e’ la rappresentazione plastica di una situazione ormai fuori controllo a cui non puo’ rimediare l’attivita’ meritoria delle forze dell’ordine attraverso i pattuglioni o le operazioni episodiche ad alto impatto conclude Di Lorenzo.