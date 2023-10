Torino, urla “Allah akbar” brandendo un coltello: terrore vicino alla sinagoga

A Torino, un recente episodio ha scosso i residenti e gettato il terrore nelle strade. Un uomo di 41 anni, di origine tunisina, è stato arrestato nel quartiere di San Salvario, noto per la sua Sinagoga. Ieri pomeriggio, mentre imperversava con un coltello, ha scatenato il panico tra i passanti, costringendo molte persone a rifugiarsi nei negozi. Urlava “Allah akhbar” mentre si trovava in uno stato confusionale.

Fortunatamente, le forze dell’ordine sono intervenute con prontezza e, dopo averlo neutralizzato con l’uso di un taser, hanno disarmato l’uomo. Tuttavia, la paura rimane alta, dato il contesto di crescente tensione dovuto all’escalation del conflitto israelo-palestinese. Nonostante ulteriori indagini, la polizia non ha trovato prove di un coinvolgimento in organizzazioni islamiche integraliste, ma la minaccia dell’instabilità e della violenza rimane incombente in varie parti d’Italia. La sicurezza e la vigilanza sono ora priorità assolute per le forze dell’ordine.

