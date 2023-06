Titanic, sparito un sottomarino usato per le visite turistiche al relitto: ricerche in corso

Non si hanno più notizie di un sottomarino utilizzato per visite turistiche al relitto della nave affondata il 15 aprile del 1912 nell’Oceano Atlantico. La Guardia costiera di Boston ha dispiegato diverse unità per rintracciarlo.

Disperso un sottomarino utilizzato per portare i turisti a vedere il relitto del Titanic nell’Oceano Atlantico. La notizia della sparizione sta rimbalzando su tutti i media nazionali e internazionali. Come riporta la Bbc, la Guardia costiera di Boston ha riferito che sono in corso le operazioni per ritrovarlo. Non è chiaro quante persone fossero a bordo al momento della scomparsa.

Come funziona il tour del Titanic

Di tanto in tanto piccoli sommergibili portano i turisti a vedere il relitto del Titanic. I viaggi di più giorni al relitto costano decine di migliaia di dollari e un’immersione al Titanic, inclusa sia la discesa che la risalita, richiede circa otto ore. Il famoso relitto si trova a 3.800 metri sul fondo dell’Atlantico. Si trova a circa 600 chilometri al largo della costa dell’isola canadese di Terranova.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ

La nave passeggeri Titanic, che era la nave più grande del suo tempo, colpì un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912. Dei 2.200 passeggeri e dell’equipaggio a bordo, più di 1.500 morirono. Il Titanic è stato ampiamente esplorato da quando il relitto è stato ritrovato nel 1985.