«Tennis in servizio», assolto un maresciallo dei carabinieri

Il Tribunale Militare di Verona ha assolto l’ex Comandante della stazione dei Carabinieri di Orzinuovi dall’accusa di truffa aggravata. La questione era sorta in seguito ad un esposto anonimo che accusava il Maresciallo di aver giocato a tennis durante il suo orario di lavoro.

La sentenza è stata emessa in questi ultimi giorni dal Tribunale militare di Verona

Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia ha effettuato le indagini sulla scorta di una email anonima, ma non è riuscito a raccogliere prove sufficientemente attendibili per sostenere l’accusa. Infatti, i tabulati relativi al traffico telefonico non erano utili poiché la caserma e il circolo da tennis si trovavano entrambi nella stessa area coperta dalla stessa cella. Allo stesso modo la documentazione delle prenotazioni del campo da tennis non è servita come prova convincente perché spesso le ricevute vengono emesse in tempi diversi, lasciando la possibilità che il socio intestatario della prenotazione sia diverso da chi effettivamente si recava a giocare. Anche i testimoni hanno negato con certezza ogni partecipazione del maresciallo nell’orario contestato. Pertanto, dopo un attento esame e valutazione delle prove producite, l’accusa si è rivelata infondata e il Tribunale Militare di Verona ha deciso per l’assoluzione dell’ex Comandante.